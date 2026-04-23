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23.04.2026 06:31:29
Ningbo Thermal Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ningbo Thermal Power lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Ningbo Thermal Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,15 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,09 Milliarden CNY.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,300 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahr.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,23 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,79 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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