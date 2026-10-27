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27.10.2026 06:31:29
Ningbo Thermal Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Thermal Power äußerte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ningbo Thermal Power einen Umsatz von 822,0 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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