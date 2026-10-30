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30.10.2026 06:31:28
Ningbo TIP Rubber Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ningbo TIP Rubber Technology A lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 CNY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo TIP Rubber Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 79,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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