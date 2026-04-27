Ningbo TIP Rubber Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo TIP Rubber Technology A hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at