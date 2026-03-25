25.03.2026 06:31:29

Ningbo Tuopu Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Tuopu Group hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Tuopu Group 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 8,65 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Tuopu Group 7,25 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,466 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 8,60 Milliarden CNY ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,79 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,25 Prozent auf 29,51 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY sowie einen Umsatz von 29,68 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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