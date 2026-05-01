Ningbo Tuopu Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ningbo Tuopu Group lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 6,63 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,77 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,331 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6,63 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at