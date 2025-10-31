Ningbo United Group präsentierte Quartalsergebnisse

Ningbo United Group ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ningbo United Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Ningbo United Group einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ningbo United Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 297,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 572,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

