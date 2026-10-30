Ningbo United Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ningbo United Group präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningbo United Group ein EPS von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 114,7 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 62,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningbo United Group 302,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at