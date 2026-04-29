Ningbo United Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo United Group hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,72 Prozent zurück. Hier wurden 149,0 Millionen CNY gegenüber 322,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at