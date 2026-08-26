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26.08.2026 06:31:28
Ningbo Veken Elite Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ningbo Veken Elite Group hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ningbo Veken Elite Group ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CNY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 472,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 364,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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