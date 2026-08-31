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31.08.2026 06:31:29
Ningbo Xusheng Auto Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ningbo Xusheng Auto Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,21 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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