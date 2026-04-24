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24.04.2026 06:31:29
Ningbo Xusheng Auto Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ningbo Xusheng Auto Technology A hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Ningbo Xusheng Auto Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,380 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Ningbo Xusheng Auto Technology A 0,450 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,42 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ningbo Xusheng Auto Technology A einen Umsatz von 4,39 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,347 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 4,46 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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