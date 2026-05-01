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01.05.2026 06:31:29
Ningbo Xusheng Auto Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ningbo Xusheng Auto Technology A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Ningbo Xusheng Auto Technology A 1,22 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,110 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,22 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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