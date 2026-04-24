Ningbo Yunsheng informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ningbo Yunsheng lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Yunsheng 0,030 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Ningbo Yunsheng 1,50 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at