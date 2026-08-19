Ningbo Yunsheng: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ningbo Yunsheng gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,84 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at