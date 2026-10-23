23.10.2026 06:31:29

Ningxia Baofeng Energy Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ningxia Baofeng Energy Group hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 16,89 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ningxia Baofeng Energy Group 12,73 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,640 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 16,89 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at

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