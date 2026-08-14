Ningxia Baofeng Energy Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ningxia Baofeng Energy Group hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 CNY gegenüber 0,450 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningxia Baofeng Energy Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,96 Milliarden CNY im Vergleich zu 12,05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at