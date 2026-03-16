Ningxia Baofeng Energy Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ningxia Baofeng Energy Group hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ningxia Baofeng Energy Group ein EPS von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 12,49 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,71 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,249 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 12,49 Milliarden CNY ausgegangen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,870 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 47,85 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ningxia Baofeng Energy Group einen Umsatz von 32,79 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,63 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 50,31 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at