Ningxia Building Materials Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningxia Building Materials Group hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ningxia Building Materials Group -0,020 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 461,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 877,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at