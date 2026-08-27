Ningxia Building Materials Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ningxia Building Materials Group präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,12 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 32,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ningxia Building Materials Group 1,68 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at