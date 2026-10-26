Ningxia Building Materials Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ningxia Building Materials Group hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ningxia Building Materials Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,49 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at