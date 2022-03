Ningxia Building Materials Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ningxia Building Materials Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ningxia Building Materials Group ein EPS von 2,02 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,78 Milliarden CNY gegenüber 5,11 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,79 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 5,50 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at