Ningxia Building Materials Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ningxia Building Materials Group präsentierte in der am 26.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,380 CNY, nach 0,500 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 40,28 Prozent auf 8,64 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,16 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at