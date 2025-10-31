Ningxia Jiaze Renewables A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ningxia Jiaze Renewables A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 553,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 578,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at