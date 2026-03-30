Ningxia Jiaze Renewables A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ningxia Jiaze Renewables A gab am 28.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 635,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 600,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,280 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,49 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ningxia Jiaze Renewables A einen Umsatz von 2,40 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at