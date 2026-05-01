01.05.2026 06:31:29

Ningxia Jiaze Renewables A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ningxia Jiaze Renewables A präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ningxia Jiaze Renewables A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 594,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 655,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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