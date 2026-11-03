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03.11.2026 06:31:28
Ningxia Xinri Hengli Steel Wire legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ningxia Xinri Hengli Steel Wire hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 111,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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