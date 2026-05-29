NINtec Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NINtec Systems hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,71 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,95 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat NINtec Systems 463,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 17,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte NINtec Systems ein EPS von 14,17 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NINtec Systems im vergangenen Geschäftsjahr 1,70 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NINtec Systems 1,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at