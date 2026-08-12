NINtec Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NINtec Systems hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,95 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,12 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 458,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NINtec Systems einen Umsatz von 388,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at