Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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09.06.2026 10:30:00
Nintendo: Frankreich bestraft Joy-Con-Drift mit 35 Millionen Euro
Frankreichs Verbraucherbehörde DGCCRF kassiert wegen driftenden Joy-Con 35 Millionen Euro von Nintendo. Der Switch-Hersteller sieht sich unschuldig. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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