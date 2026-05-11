Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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11.05.2026 12:09:00
Nintendo-Aktie stürzt nach schwachem Ausblick weiter ab
Mit einer Preiserhöhung der Switch 2 will Nintendo gestiegene Speicherkosten kompensieren. Der Ausblick fällt daher schwach aus, der Aktienkurs sinkt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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