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Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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11.05.2026 12:09:00

Nintendo-Aktie stürzt nach schwachem Ausblick weiter ab

Mit einer Preiserhöhung der Switch 2 will Nintendo gestiegene Speicherkosten kompensieren. Der Ausblick fällt daher schwach aus, der Aktienkurs sinkt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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