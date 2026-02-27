Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
27.02.2026 05:42:30
Nintendo announces 290 billion yen share sale by Kyoto bank and others
Nintendo’s shares pared gains and closed up nearly 3% following a Reuters reportWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
04.02.26
|Nintendo-Aktie verliert kräftig: Starke Zahlen treffen auf Kostenrisiken bei Halbleitern (finanzen.at)
|
04.02.26
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nintendo brechen ein (Dow Jones)
|
03.02.26
|Super Nintendo — the Japanese gaming company that became a global giant (Financial Times)
|
02.02.26
|Ausblick: Nintendo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Switch 2 dominiert US-Markt - Nintendo-Aktie klettert, Preisdebatte entflammt (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Nintendo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.11.25