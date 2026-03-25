Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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25.03.2026 22:11:16
Nintendo Dropped a Switch 2 Update With a New Mode You'll Want to Turn On Immediately
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