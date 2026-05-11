Nintendo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nintendo lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Nintendo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 56,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,74 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 95,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 208,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 407,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 364,51 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 239,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2 313,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 164,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at