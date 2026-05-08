Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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08.05.2026 09:17:00
Nintendo hebt Preis für Switch 2 an
Nintendo hebt den Preis für die Nintendo Switch 2 an: Statt 470 soll sie künftig 500 Euro kosten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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