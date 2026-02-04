Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
04.02.2026 05:01:52
Nintendo shares slide 10% as momentum fears grow
[TOKYO] Nintendo shares slid 10 per cent on Wednesday as investors fretted about momentum for its flagship Switch 2 gaming device.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
