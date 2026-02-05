Nintendo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nintendo hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 5,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nintendo 2,84 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at