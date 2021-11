Nintendo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nintendo präsentierte in der am 05.11.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 668,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo 895,22 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,69 Prozent auf 301,63 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 411,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 777,67 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 361,39 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at