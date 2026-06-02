Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
02.06.2026 15:01:00
Nintendo's New Switch 2 StarFox Feels Like the Game I Always Wanted to Play
I played the new Switch 2 remake for a little while and it's a pretty fantastic do-over.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!