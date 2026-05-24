Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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24.05.2026 15:26:09
NIO, Intuit, And Reddit Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (May 18-May 22): Are The Others In Your Portfolio?
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01.05.26
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30.04.26
|Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
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06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
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05.02.26