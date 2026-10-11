BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
11.10.2026 22:50:07
Nio, Li Auto, XPeng, BYD Stocks Plunge as China EV Headwinds Rise
This article Nio, Li Auto, XPeng, BYD Stocks Plunge as China EV Headwinds Rise originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!