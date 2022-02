Nio: Über 33 Prozent im Januar

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio hat am Montag einen kräftigen Rebound hingelegt. Nachdem das Papier zuvor enorm unter die Räder gekommen war, kletterte es 17 Prozent nach oben. Nun legt Nio nach und veröffentlichte am Dienstag seine Auslieferungszahlen für Januar 2022.Nio lieferte im Januar 2022 9.652 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 33,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 8 Prozent gegenüber den Auslieferungen von 10.489 Fahrzeugen im Dezember 2021 entspricht. Die Auslieferungen umfassten 1.531 Modelle des E-SUVs ES8, 5.247 des kleineren SUVs ES6 und 2.874 des SUV-Coupes EC6. Bis zum 31. Januar 2022 erreichten die kumulierten Auslieferungen der drei Modelle 176.722 Fahrzeuge.Darüber hinaus hat das Unternehmen den Ausbau seines Strom-, Vertriebs- und Servicenetzes beschleunigt. Bis zum 31. Januar 2022 hat Nio 836 Power-Swap-Stationen, 3.766 Power-Charger und 3.656 Destination-Charger errichtet. Des Weiteren errichtete das Unternehmen zahlreiche Service-Center in China. Der Ausbau der Infrastruktur dient als solide Grundlage, um den Nutzern kontinuierlich Erfahrungen zu bieten, die ihre Erwartungen übertreffen.