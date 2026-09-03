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03.09.2026 06:31:29
Nio A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nio A hat am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,33 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nio A ein Ergebnis je Aktie von -2,470 HKD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nio A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,99 Milliarden HKD im Vergleich zu 20,51 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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