Nio A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nio A hat am 01.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,33 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nio A ein Ergebnis je Aktie von -2,470 HKD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nio A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,99 Milliarden HKD im Vergleich zu 20,51 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at