11.03.2026 06:31:29

Nio A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nio A hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Nio A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,690 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,38 Prozent auf 38,01 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,31 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,046 HKD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 38,74 Milliarden HKD geschätzt worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,430 HKD vermeldet. Im Vorjahr waren -11,960 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nio A im vergangenen Geschäftsjahr 94,88 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nio A 71,27 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 7,183 HKD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 99,33 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
