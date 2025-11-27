Nio A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nio A präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,66 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nio A ein Ergebnis je Aktie von -2,720 HKD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 23,94 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,32 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at