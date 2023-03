Nio A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nio A lud am 01.03.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,500 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,316 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,31 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,17 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -2,080 HKD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 19,28 Milliarden HKD ausgegangen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 8,344 HKD beziffert. Im Vorjahr hatte Nio A ein Ergebnis je Aktie von -2,324 HKD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 56,16 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahr hatte Nio A 44,43 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 7,546 HKD sowie einen Umsatz von 56,93 Milliarden HKD belaufen.

