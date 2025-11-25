NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
|Bilanz präsentiert
|
25.11.2025 11:34:00
NIO-Aktie legt zu: NIO macht weniger Verlust - Umsatz gestiegen
Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete NIO einen Verlust je Aktie von 1,51 CNY nach -2,49 CNY im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten durchschnittlich einen Verlust in Höhe von 11,34 CNY erwartet.
Beim Umsatz kam der Tesla-Konkurrent auf 21,79 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 22,16 Milliarden CNY gerechnet, nachdem ein Jahr zuvor noch 18,67 Milliarden CNY zu Buche gestanden hatten.
An der NYSE gewinnen die NIO-ADRs im vorbörslichen Geschäft zeitweise 4,17 Prozent auf 5,99 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIOmehr Nachrichten
|
11:01
|Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.10.25
|NIO-Aktie etwas höher: Auslieferungsrekord im September und Quartal (finanzen.at)
|
17.09.25
|NIO-Aktie mit deutlichem Kurssprung nach erfolgreicher Aktienplatzierung (finanzen.at)
|
10.09.25
|Aktienangebot belastet: NIO-Aktie verliert deutlich (finanzen.at)
|
02.09.25
|Tesla-Rivale NIO überzeugt Anleger - Aktie steigt nach Quartalszahlen (finanzen.at)
|
02.09.25
|Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.25
|NIO-Aktie nach Vorstellung des neuen ES8 gefragt - Q2-Zahlen werden mit Spannung erwartet (finanzen.at)
|
02.07.25
|Chinas E-Auto-Aktien im Aufwind: BYD, Xpeng und NIO melden Absatzplus (finanzen.at)