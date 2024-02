NIO-Aktie springt vorbörslich an: NIO kann Absatz im Januar deutlich steigern

NIO lieferte im ersten Monat des Jahres 2024 10.055 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit 6.307 Stück machten die Smart-Elektro-SUVs des Unternehmens den Löwenanteil davon aus. Bei den restlichen 3.748 Fahrzeugen handelte es sich um Smart-Elektrolimousinen. Bis zum 31. Januar beliefen sich die kumulierten Auslieferungen auf 459.649 Fahrzeuge.

NIO geht strategische Partnerschaften ein: Power-Snap-Netzwerk nun zugänglich

NIO hat seine Power-Swap-Infrastruktur für die gesamte Branche zugänglich gemacht, wie es in dem Delivery Update des Unternehmens heißt. Demnach schloss NIO im Januar 2024 für den Batterietausch strategische Partnerschaftsvereinbarungen mit der JAC Group und Chery Automobile, nachdem bereits zuvor die Zusammenarbeit mit Changan Automobile und der Geely Group angekündigt worden war. Darüber hinaus gründete NIO zusammen mit anderen Investoren im Januar 2024 Zhongan Energy, ein Unternehmen, das sich darauf konzentriere, den Aufbau eines offenen und gemeinsam genutzten Netzwerks für Laden, Tauschen und Energiespeicherung zu fördern. Zhongan Energy beabsichtige, in den kommenden Jahren 1.000 Batteriewechselstationen in China zu errichten. NIO plane zukünftig, mit weiteren Partnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam zur Entwicklung des Stromnetzes beizutragen und die breitere Akzeptanz des Batterietauschs zu fördern, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

So reagiert die NIO-Aktie

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die NIO-Aktie zeitweise 3,20 Prozent auf 5,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at