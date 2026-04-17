Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.04.2026 16:00:00
Nio Already Has a European Solution: Finally Time to Buy the Stock?
Currently, no premium Chinese automaker has outlined plans to enter the lucrative U.S. market, and domestic automakers sit behind the protection of stiff tariffs on Chinese vehicle imports. One day that's likely to change, but for now, the industry is watching a battle rage in Europe, where the Chinese are gaining ground.Nio (NYSE: NIO), despite its record battery-swap numbers and high sales volume in China, has initially failed in Europe. The good news is that it already has its solution, and the timing could give investors an opportunity.Non-Chinese automakers in Europe have reason for concern. Chinese automakers are gaining ground, improving quality, and boasting more affordable pricing. It's already working in China's home market, where sales of the top three Chinese premium brands surged 73% to 1.29 million vehicles in 2025. On the flip side, the top three foreign premium brands in China combined for an 11% decline to 1.82 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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