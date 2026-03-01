|
01.03.2026 12:46:21
NIO February Vehicle Deliveries Up 57.6%
(RTTNews) - NIO Inc. (NIO) announced that it delivered 20,797 vehicles in February 2026, representing an increase of 57.6% year-over-year. The deliveries consisted of 15,159 vehicles from the Company's premium smart electric vehicle brand NIO, 2,981 vehicles from the Company's family-oriented smart electric vehicle brand ONVO, and 2,657 vehicles from the Company's small smart high-end electric car brand FIREFLY.
Cumulative deliveries reached 1,045,571 as of February 28, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.